تردد قناة On Time Sport 3 HD لمشاهدة بطولة كأس العالم والبطولات الافريقية

تردد قناة On Time Sport 3 HD لمشاهدة بطولة كأس العالم لكرة اليد في مساء اليوم، تلك ثاني أهم البطولات الجماعية متابعة بعد كرة القدم، حيث تستضيف مصر تنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد لأول مرة في تاريخها متحدياً كل الظروف الراهنة التي تمر بها مصر والعالم أجمع نتيجة إنتشار وباء فيروس كورونا، حيث يثق اتحاد كرة اليد المصري في نجاح تنظيم بطولة كأس العالم والمقرر إقامتها اليوم بحضور جماهيري، حيث يتم الحجز عبر موقع تذكرتي.

تردد قناة On Time Sport 3 HD لمشاهدة بطولة كأس العالم

تفتتح مباريات كأس العالم لكرة اليد اليوم علي قناة اون تايم سبورت 3 بمبارة مصر وتشيلي والتي يسعي فيها منتخب مصر الفوز بالمباراة وتحقيق اول انتصار له في مسيرته نحو الصعود إلي الدور الثاني في البطولة الكبري، ولاسيما وان المنتخب المصري يلعب المبارة في ملعبه ووسط جماهيرة، ولكي تتمكن من مشاهدة المبارة علي قناة اون تايم سبورت 3 يحب عليك ضبط التردد 12303 أفقي مع معدل ترميز 27500.

يتمكن كافة المشاهدين من أنحاء العالم ضبط إشارة بث جميع قنوات on time sport سواء القناة الأولي لاون تايم سبورت أو القناة الثانية لقناة اون تايم سبورت عبر الترددات الجديده لعام 2021 والتي جاءت على النحو التالي.

تردد قناة اون تايم سبورت 1 الأولي: 12654مع ضبط معدل الترميز 27500 بوضع الاستقطاب أفقي.

1 الأولي: 12654مع ضبط معدل الترميز 27500 بوضع الاستقطاب أفقي. كما جاء تردد قناة اون تايم سبورت 2 الثانية (11449) وذلك مع معدل ترميز 27500 بإضافة الاستقطاب أفقي.

كما تقدم قنوات on time sport معظم البطولات الأفريقية للأندية المصرية الاهلي والزمالك وبيراميدز لكرة القدم، وذلك علي كافة قنوات اون تايم سبورت ولكن بعد الأبرز هذه الايام هي تردد قناة on time sport 3.