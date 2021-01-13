تطبيق سيجنال بديل واتساب بعد مشكلة مشاركة الخصوصية علي فيسبوك: أثار تطبيق واتساب جدل وضجة كبيرة بعد إعلانة تحديث سياسة الخصوصية الخاصة بة ومن لم يوافق عليها بحد أقصي يوم 8 من شهر فبراير سيتم حذف حسابة، وكان سبب الجدل الرئيسي هو القرار الذي إتخذه التطبيق بمشاركة البيانات الخاصة بالمستخدم مع فيسبوك، والذي من دورة مشاركتها مع الشركات خاصة أخري، وهذا الأمر يهدد سرية البيانات والمحادثات، وسيشارك واتساب مع فيسبوك رقم الهاتف وعنوان الخادم وبيانات الهاتف المحمول بالإضافة الي معلومات عن الخدمة والحساب وكيف يتفاعل المستخدم مع المستخدمين الأخرين، وسيشارك مستوي البطارية وقوة الإشارة وإصدار التطبيق ومعلومات المتصفح وشبكة الهاتف المحمول ومعلومات الإتصال، واللغة والمنطقة الزمنية وعنوان IP ومعلومات عمليات الجهاز، وجاء البديل لحل هذة الأزمة التي نشأت بين المستخدمين وتطبيق واتساب بشأن تهديد خصوصيتهم، هو تحميل تطبيق Signal وسوف نعرض لكم كيفية إستخدامة وتحميلة.

كيفية تحميل تطبيق سيجنال بديل واتساب

كان تطبيق Signal هو البديل لحل المشكلة التي وضع نفسة بها واتساب، وتطبيق سيجنال بديل واتساب متاح علي متجر جوجل ستور ومتجر أبل ستور ولمستخدمي ويندوز، ويعمل التطبيق علي الهواتف التي تعمل بنظام ios 9.0 بالنسبة لمستخدمين الأيفون، وبداية من أندريو 4 بالنسبة لمستخدمين أندرويد، ويتيح لمستخدمين تطبيق سيجنال إرسال رسائل جماعية ونصوص وصور ورسائل مرئية مشفرة من طرف الي طرف وإجراءات مكالمات صوت وصورة مشفرة، ولن يتم التشفير إلا في حالة إستخدام الطرفين للتطبيق.

قم بتنزيل التطبيق من متجر جوجل ستور للاندرويد او ابل ستور للأيفون. ادخل رقم هاتفك. ولمستخدمين الأيفون سيطلب منهم تنشيط هذا الجهاز. بعد كتابة رقم الهاتف سيطلب منك إدخال رمز مكون من 6 ارقام سيرسلة لك التطبيق عبر الرسائل القصيرة. بمجرد التحقق من الرمز إضغط فوق إرسال، ويمكن للمستخدمين التحقق يدويا من الرمز او السماح لتطبيق Signal بنسخة مباشرة. سيطلب إذناً لإرسال اشعارات اليك، إضغط علي سماح. سيطلب منك تعيين صورة ملفك الشخصي واسمك، ثم سيظهر هذا الاسم لجهات الإتصال الخاصة بك علي التطبيق. إضغط علي حفظ او تخطي علي حسب ما تريد.

كيفية إستخدام تطبيق سيجنال بديل واتسابكيفية إنشاء رسالة وبدء مكالمة صوتية او فيديو

ولإنشاء رسالة علي تطبيق سيجنال سيطلب منك التطبيق إذناً للوصول إلي جهات الإتصال الخاصة بك، إضغط علي موافق او سماح، وإذا لم تمنح التطبيق الإذن للوصول الي جهات الإتصال الخاصة بك فستتم مطالبتك بإدخال جهات الإتصال يدوياً، فيجب التحديد علي جهة الإتصال والنقر علي أيقونة القلم لكتابة رسالة وسيتم ارسال رسائل SMS عادية للمستخدمين الذين لديهم تطبيق سيجنال، ويمكنك إجراء مكالمة صوتية او مكالمة فيديو مشفرة عن طريق تحديد جهة الإتصال ثم الضغط علي أيقونة الهاتف، وعندما يقبل المستلم المكالمة سيري المستخدمون رمز قفل صغير بجوار رمز الهاتف