نصر الله يطالب الجيش اللبناني بكشف نتيجة التحقيق عن انفجار مرفأ بيروت

دوت الخليج:- طالب الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، قيادة الجيش اللبناني والأمن الداخلي بكشف نتيجة التحقيق عن انفجار مرفأ بيروت، للشعب اللبناني.

ولفت نصر الله في كلمته اليوم الجمعة، إلى أن "قضية مرفأ بيروت يجب أن تبقى قضية وطنية ولا يجوز تحويلها إلى قضية مناطقية أو طائفية أو سياسية".

وأشار إلى أن "ملف انفجار المرفأ استخدم منذ اللحظة الأولى ضد حزب الله من خلال الحديث عن الصواريخ والذخائر ومن ثم استكمل الاستهداف ضد الرئيس ميشال عون".

كما أكد أن "لأهالي الشهداء والجرحى الحق في معرفة كيف استشهد وجرح أولادهم والحقيقة كاملة إن كانت بتدبير معين أو نتيجة إهمال".

وشدد على ضرورة أن "يعرف الشعب اللبناني كيف وصلت نترات الأمونيوم إلى لبنان بدون معرفة الأساطيل البحرية الأميركية واليونيفيل".

المصدر: RT