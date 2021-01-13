أبو الغيط يترأس أعمال الدورة 50 للجنة التنسيق العليا للعمل العربى المشترك

جدة - نرمين السيد - ترأس أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية أعمال الدورة 50 للجنة التنسيق العليا للعمل العربى المشترك، التى انعقدت اليوم الأربعاء حضوريا من فرع الأكاديمية العربية للعلوموالتكنولوجيا والنقل البحرى بالقرية الذكية، وعبر الفيديو كونفرانس.





وقال مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية بأن الأمين العام افتتح أعمال اللجنة بكلمة أشار فيها إلى حجم الآثار السلبية والأعباء التى تتحملها الدول العربية بسبب استمرار جائحة كورونا، والتى تتطلب مزيدا من اليقظة والجهود لدعم صمود المجتمعات العربية.

كما أكد أهمية محور هذه الدورة التى تناولت بشكل أساسى موضوع "التحول الرقمى فى الاقتصادات العربية" لما له من أهمية فى تطوير الدول العربية اقتصاديا واجتماعيا، وشدد فى ذات السياق على أهمية بناء القدرات الوطنية فى مجال أمن المعلومات ومكافحة القرصنة الإلكترونية.

ورحب الأمين العام فى كلمته أيضا بمشاركة الدكتور طلال أبو غزالة، رئيس مؤسسة طلال أبو غزالة العالمية ضيفا على اللجنة والذى عرض عدة مبادرات وأفكار حول التعاون بين المنظمات العربية المتخصصة والقطاع الخاص فى مجال البحث العلمى على وجه الخصوص.

وشرح المصدر أن الاجتماع تناول عددا من الموضوعات الهامة، إذ اطلع الأمين العام على الأوراق والمساهمات والأفكار العملية التى تقدمت بها المنظمات العربية المتخصصة لمجابهة فيروس كورونا، وتسريع وتيرة التحول الرقمى فى الدول العربية.

وفى سياق متصل، أفاد المصدر بأن اللجنة أعربت عن سعادتها وتشجيعها لمقترح الدكتور طلال أبو غزالة لإنشاء جامعة رقمية تحت مظلة جامعة الدول العربية، وتشجيع بناء وتعزيزالمزيد من الشراكات بين المنظمات العربية والقطاع الخاص العربى فى مجال البحث العلمى والسيبرانى.

تجدر الاشارة إلى أن اللجنة تعقد بشكل نصف سنوى برئاسة الأمين العام وعضوية المدراء العامين ورؤساء المنظماتالعربية المتخصصة، وهى أعلى هيئة فيمنظومة العمل العربى المشترك.