مسؤول أمريكى: هجوم إسرائيل على سوريا نُفِّذ بناء على معلومات قدمتها واشنطن

جدة - نرمين السيد - وأضاف المسؤول الأمريكى، وفقا لوكالة "فرانس برس" الفرنسية، إن وزير الخارجية مايك بومبيو، ناقش الغارة الجوية يوم الثلاثاء، مع يوسى كوهين رئيس الموساد، مشيرا إلى أن الغارات الإسرائيلية استهدفت مستودعات كانت بمثابة خط أنابيب لمكونات تدعم البرنامج النووى الإيرانى.

وكان الجيش الإسرائيلى استهدف، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بغارة جوية، عدة مناطق فى دير الزور والبوكمال.

وأفادت الوكالة نقلا عن مصدر عسكرى بأن العدو الإسرائيلى نفذ عدوانًا جويًا على مدينة دير الزور ومنطقة البوكمال، فى تمام الساعة 1,10 من فجر اليوم، مشيرًة إلى أن هناك تدقيقًا لنتائج هذا العدوان.