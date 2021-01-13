عزل 4 مدن صينية بسبب كورونا

جدة - نرمين السيد - وأظهرت البيانات الرسمية تسجيل معظم الحالات الجديدة بالقرب من العاصمة بكين لكن إقليما فى أقصى الشمال الشرقى شهد أيضا ارتفاعا فى حالات الإصابة فى ظل عودة الفيروس للانتشار مما أدى لفرض حجر صحى منزلى على أكثر من 28 مليون شخص.
وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة اليوم الأربعاء، تسجيل 115 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس فى البر الرئيسي، ارتفاعا من 55 فى اليوم السابق، فى أعلى زيادة يومية منذ 30 يوليو.
وأضافت أن 107 من الإصابات الجديدة حالات عدوى محلية. وسجل إقليم خبى الذى يحيط بالعاصمة 90 حالة فيما رصد إقليم هيلونججيانج بشمال شرق البلاد 16 حالة جديدة.
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