الحرس الثورى الإيرانى: لم نعد بحاجة للاتفاق النووى

جدة - نرمين السيد - وقال سلامى، حسبما ذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية: "إسرائيل فاسدة من الداخل ونرى الوضع فى الولايات المتحدة، لكننا وصلنا إلى نقطة لم نعد بحاجة فيها إلى الاتفاق النووى، سواء عادت أمريكا إلى الاتفاق أم لا".

وأضاف سلامى: "رئيس الولايات المتحدة شخص محبط وفاشل، وقد أطاح بأمريكا أمام العالم، لقد فشلت سياسة الضغط الأقصى ضدنا وفشل مهندسها أيضا".