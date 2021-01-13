الحرس الثورى الإيرانى: لم نعد بحاجة للاتفاق النووى

جدة - نرمين السيد - وقال سلامى، حسبما ذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية: "إسرائيل فاسدة من الداخل ونرى الوضع فى الولايات المتحدة، لكننا وصلنا إلى نقطة لم نعد بحاجة فيها إلى الاتفاق النووى، سواء عادت أمريكا إلى الاتفاق أم لا".
وأضاف سلامى: "رئيس الولايات المتحدة شخص محبط وفاشل، وقد أطاح بأمريكا أمام العالم، لقد فشلت سياسة الضغط الأقصى ضدنا وفشل مهندسها أيضا".
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