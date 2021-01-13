اعتقال 7 أشخاص إضافيين.. تفاصيل جديدة فى قضية مقتل المعلم الفرنسى

جدة - نرمين السيد - وقال مصدر قضائى، إن المشتبه بهم "كانوا ينتمون إلى مجموعات فى تطبيقات مراسلة مختلفة كان ينتمى إليها أيضا (عبد الله) أنزوروف، الشيشانى الذى قطع رأس باتى بعدما عرض رسوما كاريكاتورية تمثل النبى محمد على طلابه، ومن بين الموقوفين السبعة شباب من جمهورية الشيشان الروسية".
كان شاب من أصل شيشانى يبلغ من العمر 18 عاما قد ذبح باتى يوم 16 أكتوبر الماضى، أمام مدرسته الواقعة فى ضاحية بباريس، بينما قتلت الشرطة المهاجم بالرصاص.
ويقول المحققون إن القاتل كان يسعى للانتقام بعد استخدام الضحية رسوما كاريكاتيرية مسيئة للنبى محمد فى حصة دراسية عن حرية التعبير.
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