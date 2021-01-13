العثور على جثة ضابط إسرائيلي مقتول في الضفة الغربية

أفاد موقع "سروجيم" العبري، اليوم الأربعاء، بالعثور على جثة ضابط إسرائيلي برتبة مقدم، مقتولا في أحراش الخليل بجنوب الضفة الغربية.

وأشار الموقع إلى أن الضابط يدعى "آفي هرلف"، في حين لم يذكر أسباب الحادث، مشيرا إلى أن السلطات الإسرائيلية فتحت تحقيقا في ظروف مقتل الضابط.