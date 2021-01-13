بايدن يختار سامانثا باور رئيسة لوكالة USAID

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، عن اختياره سامانثا باور، المندوبة السابقة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، كرئيسة جديدة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).

وأعرب بايدن في بيان أصدره فريقه الانتقالي عن ثقته بقدرة باور في منصبها الجديد كرئيسة USAID (وهي وكالة مسؤولة عن إدارة المساعدات الخارجية المقدمة للمدنيين)، على "حشد الأسرة الدولية والعمل مع شركائنا لمواجهة أكبر تحديات عصرنا، بما فيها كوفيد-19 وتغير المناخ والفقر العالمي وتراجع الديمقراطية".

وكانت سامانثا باور ترأست بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة في الفترة من 2013 إلى 2017.