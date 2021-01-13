أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، عن اختياره سامانثا باور، المندوبة السابقة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، كرئيسة جديدة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).
وأعرب بايدن في بيان أصدره فريقه الانتقالي عن ثقته بقدرة باور في منصبها الجديد كرئيسة USAID (وهي وكالة مسؤولة عن إدارة المساعدات الخارجية المقدمة للمدنيين)، على "حشد الأسرة الدولية والعمل مع شركائنا لمواجهة أكبر تحديات عصرنا، بما فيها كوفيد-19 وتغير المناخ والفقر العالمي وتراجع الديمقراطية".
وكانت سامانثا باور ترأست بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة في الفترة من 2013 إلى 2017.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بايدن يختار سامانثا باور رئيسة لوكالة USAID على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.