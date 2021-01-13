أمين جامعة الدول العربية: يجب دعوة مدراء العالم العربي لزيارة مقر الأكاديمية العربية بالقرية الذكية

دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الدكتور إسماعيل عبد الغفار لدعوة أكبر عدد من المدراء والعاملين بالعمل العربي لزيارة مقر الأكاديمية في القرية الذكية؛ للاطلاع على ما يتم به من إنجاز.
وأشاد أبو الغيط بفرع الأكاديمية- خلال ترأسه اجتماعات اللجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك في دورتها العادية رقم 50 والتى أقيمت بفرع الأكاديمية في القرية الذكية -، قائلا- وفقًا للبيان الصادر عن الأكاديمية- : "قمت بزيارة فرع القرية الذكية، الذي أبهرني بتجهيزاته ومختبراته ومعامله".
وأضاف "ما شهدته ولمسته في ذلك الفرع إنجاز علمي بديع، وعندما نتحدث عن التقدم التكنولوجي في الولايات المتحدة الأمريكية والدول المتقدمة، أيضا لابد أن ننظر إلى هذا الصرح ويجب أن نأخذه في حساباتنا".
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