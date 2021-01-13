حالته خطيرة.. نقل رئيس أرمينيا للعناية المركزة بمضاعفات كورونا

نقل رئيس أرمينيا، أرمين ساركيسيان إلى مستشفى إثر تدهور حالته الصحية، بعدما جرى تشخيص إصابته بفيروس كورونا أوائل يناير الجاري.
وقال مكتب الرئيس الأرميني "أن ساركيسيان 67 عاما والمتواجد في بريطانيا، متلقيًا الرعاية الصحية في المنزل، نقل إلى مستشفى".
أضاف المكتب: "لا تزال حالة إصابته صعبة، وظهرت عليه أعراض شائعة منها ارتفاع حاد في درجات الحرارة والتهاب رئوي مزدوج".
أكدت الرئاسة الأرمنية في الخامس من يناير أن الفحوص الطبية كشفت إصابة ساركيسيان الذي احتفل مع عائلته بعيد رأس السنة في لندن ثم خضع هناك لعملية جراحية .
كما و جاءت نتائج فحص كورونا الذي خضعت له زوجة الرئيس، نونه ساركيسيان، إيجابية أيضا.
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