بوتين: بدء التطعيم الشامل ضد كورونا لجميع المواطنين بدءا من الأسبوع المقبل

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بدء التطعيم الشامل ضد فيروس كورونا لجميع المواطنين في البلاد ابتداءً من الأسبوع المقبل.

وقال بوتين - وفقًا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /الأربعاء/ - : "أطلب منكم (أعضاء الحكومة) البدء في حملة التطعيم الشامل للسكان اعتبارًا من الأسبوع المقبل ووضع جدول مناسب لهذا العمل".

وأوضح أن اللقاح الروسي (سبوتنيك V) أثبت أنه الأفضل في العالم، مؤكدًا أنه من الضروري فهم كيفية عمله في ظروف العديد من السلالات المتغيرة للفيروس.