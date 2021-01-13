الجيش الإسرائيلي يستهدف نقطة تابعة للضبط الميداني شرق خان يونس

استهدفت المدفعية الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، نقطة تابعة للضبط الميداني شرق محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة، دون وقوع إصابات.
وفي وقت سابق، زعم الجيش الإسرائيلي أن آلياته الهندسية شرق خانيونس تعرضت لإطلاق نار من قبل مسلحين فلسطينيين دون إصابات.
وتتوغل منذ ساعات الصباح عدة جرافات عسكرية وتقوم بعمليات تجريف واسعة لأراضٍ زراعية في تلك المنطقة.
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