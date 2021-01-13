اعتصمت مجموعة من الحراك المدني في لبنان، أمام وزارة الشؤون الاجتماعية في بدارو، للمطالبة بتأمين بديل للعائلات الفقيرة التي سيتوقف عملها خلال فترة الإغلاق.
ووفقًا للوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، خرج المحتجون حاملين شعار "لأن الجوع أخطر من كورونا"، داعيين إلى توفير مأمن للأسر الفقيرة.
وقال المتحدث باسم المعتصمين سمير سكاف، إن المسؤولين حولوا لبنان إلى مزرعة فاسدة، وقاموا بإذلال الناس وقتلهم بطرق مختلفة، خاصة انفجار مرفأ بيروت.
وأضاف: "في كل دول العالم يؤمنون المساعدات للشعب عند إغلاق البلد، وفي لبنان حيث لا إكتراث، كيف سيعيش الفقير في هذا الوضع؟".
وكان مجلس الدفاع الأعلى في لبنان، أعلن في وقت سابق، حالة الطوارئ العامة الصحية والإغلاق التام للبلاد من 14 إلى 25 يناير الجاري، وبحيث يكون الإغلاق قابلًا للتمديد.
وذكر موقع "النشرة" اللبناني أنه سيتم فرض حظر تجول نهاري وليلي ابتداءً من الخميس 14 يناير وحتى 25 من الشهر نفسه.
وأوضح أنه لن يتم إغلاق المطار، ولن تُمنع الرحلات الجوية من أي بلد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بسبب إغلاق كورونا.. اعتصام أمام وزارة الشؤون الاجتماعية بلبنان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.