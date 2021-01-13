نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طائرة عسكرية أثيوبية تخترق الحدود السودانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الأربعاء، أن طائرة عسكرية أثيوبية اخترقت الحدود السودانية في تصعيد خطير وغير مبرر، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

قالت مفوضية الحدود السودانية، في مؤتمر صحفي، إن ترسيم الحدود مع إثيوبيا قديم ويعود لأيام الانتداب البريطاني.

وقد أكد رئيس المفوضية القومية للحدود السودانية معاذ أحمد محمد تنقو، أن الجيش لن يفرط بأي جزء من أراضي السودان.

وقال رئيس المفوضية القومية للحدود السودانية، اليوم الثلاثاء، في تصريحات صحفية، إن بلاده مستعدة للجلوس مع المسؤولين في إثيوبيا لحل المسائل الحدودية.

مازالت أزمة الحدود بين الخرطوم وأديس أبابا مستمرة، في ظل مساعي السودان لاستعادة أراضيها من أيادي المليشيات الإثيوبية.

وثارت الخلافات العسكرية بين الطرفين بعد تعرض عناصر من الجيش السوداني لـ"كمين من القوات والميليشيات الإثيوبية"، أثناء عودتها من "تمشيط المنطقة حول جبل أبوطيور داخل الأراضي السودانية"، ما أسفر عن "خسائر في الأرواح والمعدات".