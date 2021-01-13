نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوتين يأمر بإطلاق حملة تطعيم شاملة ضد فيروس كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، بإطلاق حملة تطعيم شاملة ضد فيروس كورونا بداية من الاثنين المقبل، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، أعلن الكرملين، أن الرئيس فلاديمير بوتين، بحث مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، احتمال "انتاج مشترك للقاح" ضد فيروس كورونا، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، وافقت السلطات الصحية في روسيا، على استخدام لقاح "سبوتنيك في" المضاد لفيروس كورونا، وفقًا لوسائل إعلام أوروبية.

تجاوزت حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، لليوم الثاني على التوالي الـ29 ألفا، برصد 29258 حالة للعدوى خلال آخر 24 ساعة، مقابل 29018 إصابة أمس الجمعة و29935 إصابة الخميس.