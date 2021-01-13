الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2021 عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي

طرحت الحكومة المصرية منذ بداية أزمة كورونا تحل على جميع الدول في بدء مساعدة المواطنين المصريين حتى بمعونة شهرية تجعلهم ويواصلوا المعيشة، حيث أنهم قامو بطرح العمالة الغير منتظمة لجميع المتقاعدين عن العمل وجميع الأيتام وجميع الأرامل يمكنهم الحصول على هذه المنحة المقدمة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي لشعب مصر العظيم.

الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2021

حيث تم طرح ثلاثة مرات سابقة من العمالة الغير منتظمة والتي تقدر بثمن 500 جنية شهرية لكل فرد ترك عمله في أزمة كورونا المستجد، حيث يوجد العديد من البشر في وسط أزمة الكورونا المستجدة فقدت الكثير من أشغالها ومصادر رزقها، حيث طرح الرئيس هذه المبادرة من أجل مساعدة هؤلاء المحتاجين.

رابط الاستعلام عن موقع المنحة للعمالة الغير منتظمة بالرقم القومي

قدمت وزارة القوي العاملة العديد من الخدمات التي تكون في مصلحة المواطن وذلك بالأخص من بعد أزمة كورونا المستجد، حيث أن المنحة العمالة الغير منتظمة قدمها الرئيس عبد الفتاح السيسي لجميع المحتاجين من المصريين بعد أزمة كوورنا، وطرح ثلاث دفعات في الموجة الأولى من أزمة كورونا، فعلي المتقدمين للحصول للعمالة الغير منتظمة عليك متابعة هذه الخطوات:-