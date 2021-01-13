كيفية تحميل تطبيق سيجنال Signal ونقل رسائلك من واتساب إليه ومميزاته

تسلسل سريع وغير متوقع لأزمة لم تكن في الحسبان، جعلت من تطبيق واتساب الشهير للتراسل الفوري المُثبت على مئات الملايين من الهواتف الذكية بين عشيةٍ وضُحاها، معرض للإزالة والاستغناء عنه، ودفع هؤلاء الأعداد في البحث عن كيفية تحميل تطبيق سيجنال Signal البديل الأقوى والأوفر حظًا، ليحل محله، فبدأت تلك الأزمة في ديسمبر من العام الماضي، بعدما كشفت تقارير بأن Whatsapp سيتوقف عن العمل على عدد من الهواتف التي تستعمل أنظمة قديمة، إلا أنها لم تتوقف عند ذلك فحسب، بل تطور الأمر خلال الأيام الأخيرة، وتحديدًا مع بداية العام الجديد، عن الكشف عن نية التطبيق بإقرار شروط خصوصية جديدة لابد من الموافقة عليها، حتى يتسنى للبرنامج مع العمل بكامل طاقته، والتي وصفها الكثيرين بانتهاك الخصوصية وليس حفظًا لها، وبالتالي وضع التطبيق المملوك لشركة فيس بوك شروطه المجحفة لاستمراره على الجوالات، دفع الملايين للبحث عن البديل الأنسب والأقوى، وهو ما وجدوه في التطبيق أزرق اللون الجديد، الذي يمتاز بعدد من الخصائص، تجعله أساسيًا في التعاملات والتراسل بين المستخدمين.

ما هو تطبيق Signal؟وسر تغريدة إيلون ماسك

في البداية تطبيق Signal هو تطبيق تراسل فوري على غرار برنامج واتس اب الشهير، يحتوي على جميع ميزاته وخصائصه ومهامه، بدايةً من تفعيله برقم الهاتف الخاص بك، انتهاءًا بتبادل الصور والفيديوهات والمراسلات بكل سهولة، ويشهد هذا التطبيق مؤخرًا اقبالاً كبيرًا من قبل ملايين المستخدمين من جميع أنحاء العالم، خاصةً في الولايات المتحدة الأمريكية وفي أوروبا، لاسيما بعد تغريدة أغنى أغنياء العالم “إيلون ماسك”، المثيرة للجدل، والتي انتقد فيها Facebook، المالك الرسمي للتطبيق الأخضر، واقتراح على متابعيه البالغ عددهم أكثر من 41.5 مليون، بتنزيل تطبيق سيجنال، لما يتمتع به من مميزات وأدوات للخصوصية أكثر فاعلية، وهو الأمر الذي لاقى استجابة واسعة، امتدت لجميع دول العالم.

7 مميزات تجعل من سيجنال بديلاً قويًا للواتس

وقبل أن نكشف لكم طريقة وكيفية تحميل تطبيق سيجنال Signal، نُعدّد لكم المميزات التي يتمتع بها التطبيق الأزرق بديل الواتس:

يُعتبر التطبيق الأكثر أمانًا وحمايةً للخصوصية، لاسيما وأنه مملوك لمنظمة البرمجيات الشهيرة: Open Whisper Systems. يدعم تطبيق Signal خاصية التشفير لتأمين المحادثات. مُتاح لجميع المنصات ويعمل على جميع الهواتف الذكية. لا يمكن لأي شخص قراءة رسائلك أو الاستماع إلى مكالماتك حتى الشركة المالكة ذاتها. لا يجمع تطبيق سيجنال بياناتك الشخصية. حفظ النسخ الاحتياطية في جهازك تلقائيًا. عدم إضافتك في المجموعات دون علمك.

كيفية نقل رسائلك من واتساب إلى تطبيق Signal

ومما لا شك فيه أن الكثير من المستخدمين يحتفظون برسائل مهمة وضرورية على تطبيق واتسآب الشهير، وبالتالي فإن استغنائهم عنه ورفض شروط الخصوصية الجديدة، والانتقال للعمل إلى تطبيق سيجنال الجديد، يجعلهم في حاجة إلى نقل تلك الرسائل إليه، خاصةً تلك التي تتعلق بالأعمال بين الشركات وغيرها، إلا أن مطوري Signal، شرعوا مؤخرًا في نشر طريقة سهلة، تُتيح لك نقل المحادثات بسهولة، عبر الخطوات الآتية:

بعد تثبيت التطبيق الجديد، عليك القيام فتحه ثم الضغط على الاعدادات من الـ 3 النقاط المُدرجة أعلى يمين.

سيظهر لك خيار إنشاء مجموعة أو Create a Group.

أنشيء مجموعة واختر لها اسمًا، ثم اضغط على الإعدادات أو Settings.

ثم اضغط على بند رابط المجموعة أو Group Link وبدّل الزر لوضعية التشغيل.

اضغط على خيار مشاركة أو Share بالأسفل.

افتح المجموعة بالواتس التي تريدها ثم ألصق الرابط المنسوخ في مربع الكتابة.

كيفية تحميل تطبيق سيجنال Signal

والآن وبعدما أوضحنا لكم مميزات تطبيق Signal الجديد والفرق بينه وبين Whatsapp، نشرح لكم كيفية تحميل تطبيق سيجنال Signal عبر المنصات المختلفة، وفقًا للصور التالية:

أولاً: تحميل التطبيق وتثبيته على الجوال وتسجيل رقم الهاتف الخاص بك مسبوقًا بكود الدولة الدولي:

ثانيًا: الموافقة وتسجيل رمز التحقق الذي يصلك عبر هاتفك، وقد يتم قراءته تلقائيًا:

ثالثًا: اختيار اسمك الذي يظهر لأصدقائك والموافقة على الشروط:

رابعًا: اختبار رمز سري للأرشفة، وصورة شخصية، وإنهاء:

بينما يُمكنكم التحميل من خلال روابط المنصات المختلفة المدرجة بالجدول الآتي: