تردد قناة أون تايم سبورت 3 OnTime Sports الناقلة مباراة مصر اليوم

ننشر تردد قناة أون تايم سبورت 3 الناقلة مباريات كأس العالم لكرة اليد المقام في مصر 2021م، حيث حصلت قنوات OnTime Sports على حقوق بث البطولة التليفزيوني الحصري في الشرق الأوسط ودول شمال أفريقيا، ومن المقرر أن يتم نقل البطولة كاملة عبر قنوات أون تايم سبورت الأولى والثانية والثالثة.

وقد تم الإعلان رسمياً من جانب شبكة قنوات أون تايم الرياضية عن تغطيتها لبطولة كأس العالم لكرة اليد من خلال شاشة قناة OnTime Sports 3 المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات، وسوف تنطلق أولى مباريات البطولة اليوم الأربعاء الموافق لتاريخ 13 يناير 2021م، وتشهد البطولة هذا العام مشاركة عدد 32 منتخباً لأول مرة بالحدث العالمي، ومن خلال موقع ثقفني نوفر تردد قناة OnTime Sports المفتوحة نايلسات 2021م.

تردد قناة أون تايم سبورت 3

تم الإعلان بشكل رسمي من جانب مجموعة قنوات أون تايم سبورت عن نقلها كافة مباريات بطولة العالم لكرة اليد مصر 2021م عبر شاشة القناة الثالثة التي بدأت بالبث الفعلي اعتباراً من العام الميلادي الجديد 2021م، وتعتبر هذه النسخة هي أقوى نسخة على الإطلاق، وسوف تنطلق أولى مباريات البطولة بمباراة منتخب مصر ومنتخب تشيلي اليوم الأربعاء.

وقد أعلنت قناة أون سبورت عن بدء الاستوديو التحليلي لمباراة مصر اليوم مع الكابتن جوهر نبيل في تمام الساعة 5:15م بتوقيت مصر، أما عن ضيوف الاستوديو فهم (حمادة النقيب – خالد العوضي – أحمد العطار)، ومن يرغب في التعرف على تردد القناة، يمكنه ذلك من خلال التالي: