تردد اون تايم سبورت3 الجديد 2021 الناقلة مبارات كأس العالم لكرة اليد

تردد اون تايم سبورت3، هي قناة رياضية وكانت تسمي سابقاً ب اون سبورت (On Sport) وقد أصبح اسمها حالياً اون تايم سبروت (On Time Sports)، والهدف من هذه الخطة الناجحة أن تقدم محتوي أفضل للمشاهدين والمتقدم الذي يعرض على الشاشات التليفزيونية، وهي عبارة عن مجموعة من القنوات المصرية الرياضية تقدم الرياضيات الدولية والمصرية، والآن نحن على موعد للمتابعة تردد هذه القناة الرياضية والتي تضم هذه 3 قنوات 1 و 2 و3 في عام 2021 الجديد لتعرض جميع البطولات المختلفة من بطولات الدوري المصري وبطولات كأس العالم لكره اليد، التي ستعرضها مصر في الفترة التالية وسوف نقدم جدول التردد لمشاهدة ممتعة.

تردد اون تايم سبورت3:

لقد ارتفع البحث على محرج جوجل بشأن الجديد من تردد هذه القناة فيقوم محبي الرياضة بالسعي للحصول على تردد هذه القناة التي تقوم بعرض العديد من الأنشطة الرياضية، وقد أعلنت إدارة هذه القناة بأن سوف تعرض البث المباشر لمباريات كأس العلم لكره اليد 2021،وتسارعت العديد من القنوات العربية والرياضية بتحديثها الأخير في شهر يناير الحالي، وقد حاول المتابعين بضبط تردد القناة للاستمتاع بمشاهدة المحتوي الرياضي الترفيهي المميز، حيث تعتبر هذه القناة من أشهر القنوات الرياضية في مصر والتي أصحبت ناجحة في وقت قصير وحققت نجاح كبير حول لجمهور الوطن العربي لذلك سوف نوفر لجميع متابعين الموقع بأن نقدم لكم تردد هذه القناة.

القناة On Time Sport:

سوف ننقل لكم تردد الجديد 2021 لقناة اون تايم سبورت3، الذي تم أطلاقة في يوم الجمعة 8 يناير 2021 حتى يمكن من المتابعين ضبط القناة، وهذا يمكن للمتابعين مشاهدة مبارة سوف تعرض اليوم الأربعاء 13/1/2021 مباراة كرة اليد بين مصر وتشلي اليوم الساعة 7 مساءً على قناة اون تايم سبورت 3. سوف نقدم ايضأ ترددات 3 قنوات الرياضية.

اون تايم سبورت الأرضي:

التردد الأرضي البث التماثلي: UHF9. التردد الأرضي البث الرقمي:UHF32. القمر الفضائي:النايل سات. الجودة: جيدة. التشفير: مفتوح.

اون تايم سبروت 1:

الإستقطاب: أفقي. التردد: 10853. معدل الترميز: 27500. الدرجة: 7.5غرب. معامل تصحيح الخطأ: 5/6

اون تايم سبورت 2:

الاستقطاب: أفقي. التردد: 10853. معدل الترميز:.27500 الدرجة: 3.7 غرب معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

اون تايم سبورت3: