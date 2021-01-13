النمسا تسجل 70 إصابة جديدة من السلالة البريطانية لفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - قال وزير الصحة رودولف أنشوبر، فى تصريحات اليوم الأربعاء، إنه يجرى تكثيف بحث الإصابات الجديدة لاكتشاف طفرات الفيروس، مضيفا "نعيش أصعب مرحلة من الوباء".

وأكد أنشوبر أن الطفرة البريطانية تنتشر وقد تمثل 10 إصابات من كل 15 إصابة جديدة، مشيرا إلى العدد المتزايد بسرعة من الإصابات فى دولة الجوار سلوفاكيا وهو ما يؤثر سلبا على الوضع الصحى فى النمسا.