تنسيق سعودي قطري لتسيير رحلات للمعتمرين والحجاج من الدوحة إلى المملكة

تجري مكاتب الحج والعمرة في كل من قطر والسعودية، تنسيقًا فيما بينها من أجل تسيير رحلات للمعتمرين والحجاج القطريين إلى السعودية.

وقال صاحب إحدى حملات الحج والعمرة القطرية، محمد الحمادي، في تصريحات لبرنامج "اتجاهات" المذاع على التلفزيون القطري، إن أصحاب حملات الحج والعمرة في السعودية قدموا إليه عروضًا بهذا الخصوص، مشيرا إلى أن هناك تعاونا كبيرا في هذا المجال من أجل راحة المعتمرين والحجاج القطريين.

وأوضح الحمادي أن أصحاب الحملات يتواصلون حاليا مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية للتنسيق حول هذه الرحلات، مضيفًا: "نقوم الآن بإعادة جدولة هذه الحملات بعد توقف ثلاث سنوات، وندرس حاليا كل هذه الأمور".

وشدد الحمادي على الجاهزية التامة لأصحاب الحملات، لافتا إلى أن العلاقات لم تنقطع مع المكاتب السعودية، حتى خلال الأزمة، فيما يخص الحج والعمرة.

وأشار إلى أن مكتبه تلقى رسالة من مكتب سعودي حول التعاون بشأن رحلات العمرة، منوها إلى التعاون الكبير مع المكاتب السعودية في هذا الصدد.

يذكر أن رحلات الحج والعمرة بين السعودية وقطر قد تأثرت بشكل كبير خلال السنوات الثلاث الأخيرة نتيجة الأزمة التي شهدتها العلاقات بين البلدين.

ودعت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية خلال السنوات الماضية السلطات السعودية المعنية، إلى إزالة كافة العراقيل أمام القطريين والمقيمين في قطر لأداء الحج العمرة.

ونفت وقتها السعودية وقالت إن "محاولات قطر المستمرة لتسييس الحج ووضع العراقيل أمام حجاج دولة قطر، لن تثني المملكة عن تقديم كافة التسهيلات لقدومهم لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام".