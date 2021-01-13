المرصد السوري يعلن ارتفاع حصيلة قتلى غارات إسرائيل على دير الزور

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، ارتفاع حصيلة غارات إسرائيل على مواقع ميليشيات إيران في دير الزور إلى 57 قتيلا.

ووفقًا للمرصد، استهدفت إسرائيل بأكثر من 10 ضربات، مستودعات عياش ومعسكر الصاعقة ومواقع أخرى في أطراف مدينة دير الزور، كما استهدفت بـ6 ضربات مواقع ومستودعات ذخيرة وسلاح في بادية البوكمال، وبضربتين اثنتين تمركزات ومواقع ومستودعات في بادية الميادين، يذكر أن كل ضربة من الضربات محملة بأكثر من صاروخ.

تسبب القصف في تدمير مواقع عسكرية ومستودعات ذخيرة وسلاح وآليات، ودوت انفجارات عنيفة جدًا خلال وبعد القصف نتيجة انفجار الذخائر ضمن المستودعات.

ويعد هذا القصف الثاني من نوعه في 2021، حيث رصد المرصد السوري في السادس من الشهر الجاري، قصفًا إسرائيليًا عند الحدود الإدارية مع محافظة درعا.

وهدد مصدر عسكري إسرائيلي، اليوم الأربعاء، بمواصلة تكثيف الغارات على سوريا بمعدل 3 كل 10 أيام.

ووفقا لشبكة "العربية"، قال المصدر العسكري إن تركيز الغارات سيكون على الصواريخ الإيرانية والسورية.

وحذر المسؤول الإسرائيلي من أن أي عملية من حزب الله ستقابل بضرب بنك أهداف كامل في لبنان.

وكشف مسئول رفيع المستوى بالمخابرات الأمريكية للصحافة، عن دور واشنطن في الغارات الإسرائيلية الأخيرة التي قامت بشنها على شرق سوريا، بزعم أنها استهدفت بها مواقع لإيران.

وقال المسئول الذي لم يكشف عن هويته، إن أمريكا دعمت إسرائيل بشكل كبير في العملية على سوريا، إذ نفذت الطائرات الإسرائيلية ضرباتها التي خلفت عشرات القتلى والمصابين، بدعم معلوماتي من المخابرات الأمريكية، أي أن إسرائيل تحركت بناء على معرفة أمريكية كاملة ومعلومات استخباراتية كاملة كذلك، وهذا في الوقت الذي أدان فيه الجيش السوري الغارات واعتبرها عدوانا على دير الزور والبوكمال.

وأفاد المسئول المخابراتي، بأن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بحث القصف مع رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد" يوسي كوهين، خلال لقاء بينهما في مطعم "كافيه ميلانو" بواشنطن الاثنين الماضي.