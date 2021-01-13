رئيس حزب العمل الإسرائيلي عمير بيرتس يعلن اعتزاله الحياة السياسية

أعلن عضو الكنيست ورئيس حزب العمل، عمير بيرتس، اليوم الأربعاء، عن انسحابه من الحياة السياسية وأنه لن يخوض الانتخابات القادمة للكنيست الـ24.
وشغل بيرتس بالماضي منصب وزير الجيش، وشغل بالحكومة الإسرائيلية الأخيرة منصب وزير الاقتصاد، وهو عضو كنيست بشكل متواصل منذ عام 1999.
وكتب بيرتس في منشور: "لن أكون في الكنيست المقبلة، لكن سأستمر بالعمل من أجل الجمهور الإسرائيلي من منطلق محبة الانسان والإيمان".
وتطرق بيرتس إلى القرار بإقامة انتخابات داخلية في حزب العمل التي أثارت ضجة مؤخرًا بعد معارضته للأمر، وقال: "اخترنا القاضي شمعوني ليترأس لجنة الانتخابات في حزب العمل، وحتى تضمن عملية ديموقراطية نزيهة وشفافة ومستقلة تمامًا".
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