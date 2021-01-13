بسبب التحريض على العنف.. قرار حاسم من عمدة نيويورك ضد مجموعة ترامب التجارية

أعلن عمدة مدينة نيويورك بيل دي بلاسيو، اليوم الأربعاء، عن إنهاء جميع العقود مع المجموعة التجارية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد أعمال الشغب والعنف التي حدثت داخل مبنى الكابيتول الأمريكي.

ووفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، تأتي العقود لصالح صالتي تزلج على الجليد في سنترال بارك وملعب للجولف في حدائق المدينة.

وأكد دي بلاسيو أنه أنهى هذه العقود، بسبب تحريض ترامب لأنصاره على العنف، خلال الاحتجاجات أمام الكونجرس الأسبوع الماضي.

وأضاف عمدة نيويورك في تصريحات اليوم الأربعاء: "من الواضح أن التحريض على التمرد ضد الحكومة الأمريكية يشكل نشاطًا إجراميًا"، مؤكدا أن المدينة لن يكون لها أي علاقة بمجموعة ترامب بعد الآن.

كان عمدة نيويورك بيل دي بلاسيبو، شن في وقت سابق هجوما عنيفا ضد تصرفات ترامب ضد المؤسسات الديمقراطية، مؤكدا أنه فقد عقله وهناك خوف من تصرفاته المتهورة خلال الأيام المقبلة.