بعد فرض الإغلاق العام.. تحذير شديد اللهجة من الداخلية التونسية للمواطنين

أصدرت وزارة الداخلية التونسية تحذيرا شديد اللهجة لمواطنيها في كافة أنحاء البلاد حيث حذرت المواطنين من مغادرة منازلهم خلال فترة الحجر الصحي الشامل وحظر التجوال والذي يبدأ من الغد الخميس.

ودعت الداخلية التونسية الجميع الي ضرورة الالتزام التام بقرارات حظر التجوال، مطالبة بضرورة قيام كل أسرة باعتماد فرد عن كل عائلة مع اتخاذه للوسائل الوقائية اللازمة لتلبية احتياجات الاسرة وقت الحظر.

كما طالبت الوزارة المحلات والمقاهي والمطاعم بكافة انواعها بالالتزام بالاغلاق التام أيام 14 و15 و16 و17 يناير 2021.

وكان وزير الصحة التونسي، فوزي مهدي، امس الثلاثاء، أعلن فرض الإغلاق العام في تونس، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا.

وذكر مهدي في مؤتمر صحفي، إنه تم فرض الحجر الصحي الشامل في تونس بداية من الخميس المقبل، وحتى الأحد، مع إعلان حظر تجوال من الساعة الرابعة مساءً إلى السابعة صباحًا، وفقًا لإذاعة "موزاييك إف إم" التونسية.

ونوه مهدي إلى أنه تقرر تعليق الدراسة في المدارس والجامعات، بدءًا من اليوم الأربعاء وحتى يوم 24 يناير الجاري.