قرض شخصي للنساء العاطلات عن العمل والموظفات بـ60 ألف ريال أقل قسط شهري

قرض شخصي للنساء العاطلات عن العمل والموظفات من بنك التنمية الاجتماعية، الذي يوفر عدة قروض للنساء والرجال الموظفين والعاطلين أيضاً، فيما يتيح منتجات عديدة أخرى منها قرض للمتقاعدين، متسبب، طالب، أو إن كان موظف حكومي أو قطاع خاص، يأتي هذا في إطار التنمية الاجتماعية ومراعاة ظروف المجتمع والاحتياجات المالية، حيث يضم مجموعة من البرامج التمويلية التي تشمل الفئات الأشد احتياجاً بين المجتمع ليس الأفراد فقط بل خصص بنك التنمية الاجتماعية منتجات تمويل العمل الحر منها قرض نفاذ للعاطلين عن العمل، قرض الأسر المنتجة وللجمعيات الخيرية، وذلك بأفضل قرض ميسر في الإجراءات والسداد مع تسهيلات التعامل مع العملاء ومراعاة الحالة المعيشية وتقديم المساعدة من خلال التواصل مع خدمة العملاء والاتصال على رقم بنك التنمية المجاني 199099 أو على 920008002.

قرض شخصي للنساء العاطلات عن العمل

من خلال بنك التنمية استعلام قرض يمكن الحصول على أي نوع تمويل من المنتجات المتاحة (الأسرة – الزواج – الترميم – كنف – أهل) الخاصة بتمويل الأفراد على أن يستوفي المتقدم أو المتقدمة الشروط المحددة المذكورة باستفاضة عبر شروط الحصول على قرض بنك التسليف، فيما أتاح البنك إمكانية أخذ قرض ثاني للرجال والنساء بنفس المعايير والتسهيلات في السداد، أما بالنسبة للقرض بدون فوائد فهو يشمل تمويل منتاهي الصغر وكنف وأهل والأسرة، بهدف المساعدة لمن عليه أعباء الحياة كبيرة من خلال التمويل المادي.

أولاً يجب قراءة الشروط المحددة لتمويل الأسرة لكل حالة على حدى بالنسبة للرجال والنساء (ربة منزل – موظف – متسبب – مطلقة – أرملة – قطاع حكومي – قطاع خاص – المتقاعدين من الجنسين – الطلاب).

علمأ بأنه لا يتجاوز عمر المتقاعد الـ 70 سنة و 55 سنة للكفيل.

الدخول عبر موقع بنك التنمية الاجتماعية.

ثم النقر على منتجاتنا من الرئيسية.

ومنها تمويل الأفراد ثم قرض الأسرة.

شروط الحصول على قرض شخصي للنساء العاطلات عن العملطريقة تقديم طلب قرض شخصي للنساء بنك التنمية

بالنسبة للوثائق تكون على النحو التالي مضاف إليها المستندات الخاصة بكل فئة أو حالة من المذكورة أعلى:-

بطاقة هوية سارية المفعول.

العنوان الوطني – رقم الآيبان – رقم الجوال المسجل في أبشر.

جدير بالذكر في حالة عدم استيعاب الشروط المكتوبة بالموقع يمكن التحدث إلى خدمة العملاء لتيسير الأمر وفهم كيفية الحصول على القرض بسهولة.