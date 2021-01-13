رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة يناير 2021 بالرقم القومي عبر منصة وزارة التضامن الاجتماعي

قدمت الحكومة المصرية معاش التكافل والكرامة للعديد من الأسر الفقيرة التي توجد في جميع أنحاء جمهورية مصر، حيث أن الكثير من المواطنين المصريين يبحثون جاهدين عبر سيرش جوجل عن شروط الحصول على معاش التكافل والكرامة، ومن خلال هذه المقالة سوف نتعرف على جميع ما يخص معاش التكافل والكرامة التابع للحكومة المصرية.

حيث طرحت الحكومة المصرية هذا المعاش من أجل أن يكون لكل أسرة فقيرة أو لكل أرملة أو مطلقة معاش يساعدها على المعيشة وخاصة في ظل أزمة كورونا المستجد أصبح الوضع أسوء ولا يستطيع أي شخص أن يقوم بإيجاد عمل يستطيع الأنفاق على عائلته منه، فنتعرف على جميع المستحقين لهذا المعاش وأيضاً شروط الحصول على هذا المعاش.

موعد صرف معاش التكافل والكرامة في بداية العام الجديد 2021

معاش التكافل والكرامة من المفترض أنها قامت وزارة التضامن الاجتماعي بالعديد من الأشياء التي تخدم المواطن المصري، حيث أن من المفترض أنه يتم صرف معاش التكافل والكرامة في خلال شهر يناير الجاري لعام 2021 وسيتم الإعلان عن موعد صرف المعاش على الموقع الرسمي الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي.

كيفية الاستعلام عن مستحقين معاش التكافل والكرامة

لابد إذا كنت تستطيع أن تعرف هل تم قبولك للحصول على معاش التكافل والكرامة أم لا لابد من متابعة هذه الخطوات التالية:-