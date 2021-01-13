الاردن : احالة عدد من كبار ضباط الأمن العام الى التقاعد .. اسماء

دوت الخليج :- صدرت اليوم قائمة باسماء عدد من كبار ضباط الأمن العام الذين تم احالتهم الى التقاعد . وتاليا الاسماء: - العقيد محمود خلف ابو سلمان - العقيد محمد شرف الدين الشيشاني - العقيد بشار شويات - العقيد وائل الحوراني - العقيد عصام اعبيد - العقيد رائد الحباشنة - العقيد خالد المرعي العجرمي

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