وصول الدفعة الأولى من لقاح فايزر إلى الأردن

دوت الخليج :- وصلت مساء الاثنين، الدفعة الأولى من لقاح فايزر-بيونتك المضاد لكوفيد-19، عبر طائرة هبطت في مطار الملكة علياء، في وقت يستعد الأردن لبدء حملة تطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، الأربعاء.

ومساء السبت الماضي، وصلت الدفعة الأولى من لقاح "سينوفارم" الصيني المضادة لفيروس كورونا إلى الأردن.

وأجاز الأردن الاستخدام الطارئ للقاح الصيني السبت، وهو ثاني لقاح متاح استخدامه في الأردن بعد لقاح فايزر-بيونتيك، الذي أُجيز في 14 كانون الأول/ديسمبر 2020.