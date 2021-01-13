الدفاع الروسية: سلاح البحرية يحصل على غواصة نووية مطورة

قلت مصادر في وزارة الدفاع الروسية أن الخبراء في البلاد يعملون على تطوير وتحديث غواصة نووية لإعادتها إلى الخدمة في سلاح البحرية التابع للجيش.

وأوضحت المصادر - وفقًا لقناة (روسيا اليوم) اليوم /الأربعاء/ - أن غواصة (Tigr) النووية المتعددة الأغراض تخضع حاليًا لعمليات إصلاح وتحديث من المفترض أن تنتهي عام 2022، وبعدها من المفترض أن تعود الغواصة للخدمة لصالح الأسطول الشمالي التابع لسلاح البحرية في الجيش الروسي.

وأشارت إلى أن الغواصة كانت قد أُرسلت عام 2019 إلى أحد أحواض صيانة السفن والغواصات في مصنع (نيبرا) التابع لمركز (زفيوزدتشكا) الروسي، لتخضع لعمليات صيانة وتحديث لتكون قادرة بعدها على الخدمة لسنوات لصالح البحرية الروسية.

وطورت روسيا هذه الغواصة في مصنع "سيفماش" لبناء المركبات البحرية، في إطار المشروع الحكومي رقم 971، وأدخلتها الخدمة لصالح الجيش أول مرة عام 1994.

ويمكن لهذه الغواصة الحركة تحت الماء بسرعة 30 عقدة بحرية، والغوص إلى عمق 600 م، فضلا عن أنها مسلحة بطوربيدات وصواريخ مضادة للغواصات والسفن الحربية، و4 منصات لإطلاق طوربيدات من عيار 533 ملم، و4 منصات لإطلاق طوربيدات من عيار 650 ملم.