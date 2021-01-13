مجلس النواب الأمريكي يعقد جلسته لمناقشة عزل ترامب من منصبه

عقد مجلس النواب الأمريكي، اليوم الاربعاء، جلسته لمناقشة قانون عزل الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، من منصبه وذلك للمرة الثانية خلال فترة ولايته.
ومن المقرر أن يجري مجلس النواب أولا تصويتًا على مناقشة قانون العزل يوم الأربعاء، وإذا تم الموافقة عليه كما هو متوقع، سيمهد الطريق للتصويت على لائحة عزل ترامب واتهامه بالتحريض على التمرد في خطاب ألقاه الأسبوع الماضي أدى إلى اندلاع أعمال شغب في مبنى الكونجرس الأمريكي، وفقًا لوكالة "رويترز".
وبحسب موقع الإذاعة الوطنية الأمريكية "إن بي آر"، فستكون تلك المرة الأولى في التاريخ التي يخضع فيها رئيس أمريكي لمحاكمة عزل في الكونجرس مرتان يفصل بينهما أقل من عام، وإن كان من المتوقع أن تصوت أغلبية أكبر هذه المرة لصالح عزل ترامب.
وكان مجلس النواب الأمريكي أطلق في ديسمبر الماضي إجراءات محاكمة ترامب تمهيدًا لعزله برلمانيًا بتهمة إساءة استغلال السلطة على خلفية تسرب مكالمة هاتفية أجراها مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وطلب منه خلالها فتح تحقيق عول صفقات هنتر بايدن، نجل المرشح الديمقراطي – آنذاك – والرئيس المنتخب جو بايدن مع شركة غاز أوكرانية، حيث اتهم الديمقراطيون ترامب باستغلال منصبه للإضرار بمرشح منافس.
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