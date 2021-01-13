صلاة الجنازة الخميس.. السعودية تعلن وفاة الأمير خالد بن عبدالله

أعلن الديوان الملكي السعودي اليوم وفاة الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود.

وذكر الديوان في بيان له اليوم إنه سيصلى على الفقيد غدا " الخميس ".

وكان الديوان الملكي السعودي، أعلن الجمعة الماضية ، عن وفاة الأميرة طرفة بنت هذلول بن عبدالعزيز آل سعود.