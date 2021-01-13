وزير الصحة الألماني يكشف حجم الكارثة: دخلنا أخطر مراحل وباء كورونا

صارت بريطانيا أشد بقاع أوروبا بل والعالم خطورة، بعدما تسارعت فيها وتيرة وباء فيروس كورونا المستجد بسلالتيه القديمة والجديدة -كوفيد20- ما دعا الحكومة لإطلاق جرس إنذار كبير معلنة تشديد اجراءاتها الاحترازية بشكل كامل، واليوم لحقت بها أيضًا ألمانيا، وفق تصريحٍ رسمي.

وفق ماذكرت شبكة سي إن إن، قال وزير الصحة الألماني ينس سبان، إن ألمانيا صارت في وضعٍ حرج بعد دخولها واحدة من "أخطر مراحل الوباء حتى الآن" من جائحة فيروس كورونا.

متحدثًا في البرلمان الألماني ، قال سبان "علينا خفض عدد الإصابات والوفيات التي لا تزال مرتفعة جدًا".

لكنه قال إن الوضع في وحدات العناية المركزة في ألمانيا يتحسن ببطء.

ودافع سبان أيضًا عن النهج الأوروبي الموحد للتصدي لـ Covid-19، مشيرًا إلى إن الأمور تسير في مسارها حتى الآن.

وـأضاف الوزير "لا توجد دولة ولا طرف يستطيع هزيمة هذا الفيروس بمفرده. فبينما تنمو القومية في البلدان الأخرى ، تنمو أوروبا معًا".

ذكر سبان إن ألمانيا استفادت من توحيد القوى مع بقية دول الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بتطوير اللقاح وتصنيعه ، لكنه قال إن العامل المحدد هو الطاقة الإنتاجية.

وفقًا لسبان ، تلقى أكثر من 750 ألف ألماني اللقاح حتى الآن ، ووعد بأن يحصل كل شخص في البلاد على التطعيم بحلول الصيف.