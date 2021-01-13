تردد أون تايم سبورت 3 الجديدة 2021 لنقل مباريات كأس العالم لليد // مباراة الافتتاح بين مصر وتشيلي

تردد أون تايم سبورت 3 الجديدة من الترددات التي تلقي عمليات بحث عالية مؤخراً، بالتزامن مع موعد انطلاق بطولة كأس العالم لكرة اليد في مصر، خلال الفترة من 13 يناير حتي 31 من نفس الشهر 2021، حيث قامت مجموعة قنوات أون تايم سبورت بتخصيص هذه القناة الجديدة التي بدأ بثها منذ أيام قليلة، لتكون الناقل الرسمي لجميع مباريات وفاعليات البطولة التي تقام على أرض مصر، حيث تعتبر القناة هي الملاذ الوحيد لمتابعة المباريات بعد قرار عدم حضور جمهور، بسبب الوضع الحالي من انتشار فيروس كورونا.تردد قناة أون تايم سبورت 3 على النايل سات
- التردد :- 12303.
- الاستقطاب :- أفقي.
- معامل الترميز :- 27500.
تقام اليوم الأربعاء الموافق 13 يناير 2021، مباراة الافتتاح لبطولة كأس العالم لكرة اليد 2021، بين منتخب مصر ومنتخب تشيلي في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، حيث تعتبر هذه المباراة أول مباريات المجموعة السابعة التي تضم مصر وتشيلي ومقدونيا والسويد، ويهتم منتخب مصر بالفوز بالمباراة اليوم لكي تعطي له دفعة مع بداية فاعليات البطولة ذات الطابع المصري.حفل افتتاح بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021
يتم نقل أحداث وفاعليات حفل الافتتاح المقام على أرض الصالة المغطاة باستاد القاهرة اليوم، عبر شاشة قناة أون تايم سبورت 3 مباشرةً، ويحيي الحفل الفنان تامر حسني مع عدد من العروض الأجنبية، حيث أكدت اللجنة المنظمة لحفل الافتتاح أنه سيكون حفل أسطوري وعلى أعلى مستوي ليتناسب مع حجم ومكانة مصر بين الدول.قناة أون تايم سبورت 3
تدخل قناة أون تايم سبورت 3 السباق مع باقي القنوات الرياضية العربية للوصول للعالمية، من حيث عرضها لمحتوي رياضي متميز وعالى الجودة، فقد اهتمت إدارتها أن يكون بداية بثها مع الحدث الكبير الذي سيشهده العالم على أرض الكنانة مصر، وهو بطولة كأس العالم لليد 2021.
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تردد أون تايم سبورت 3 الجديدة من الترددات التي تلقي عمليات بحث عالية مؤخراً، بالتزامن مع موعد انطلاق بطولة كأس العالم لكرة اليد في مصر، خلال الفترة من 13 يناير حتي 31 من نفس الشهر 2021، حيث قامت مجموعة قنوات أون تايم سبورت بتخصيص هذه القناة الجديدة التي بدأ بثها منذ أيام قليلة، لتكون الناقل الرسمي لجميع مباريات وفاعليات البطولة التي تقام على أرض مصر، حيث تعتبر القناة هي الملاذ الوحيد لمتابعة المباريات بعد قرار عدم حضور جمهور، بسبب الوضع الحالي من انتشار فيروس كورونا.تردد قناة أون تايم سبورت 3 على النايل سات
- التردد :- 12303.
- الاستقطاب :- أفقي.
- معامل الترميز :- 27500.
تقام اليوم الأربعاء الموافق 13 يناير 2021، مباراة الافتتاح لبطولة كأس العالم لكرة اليد 2021، بين منتخب مصر ومنتخب تشيلي في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، حيث تعتبر هذه المباراة أول مباريات المجموعة السابعة التي تضم مصر وتشيلي ومقدونيا والسويد، ويهتم منتخب مصر بالفوز بالمباراة اليوم لكي تعطي له دفعة مع بداية فاعليات البطولة ذات الطابع المصري.حفل افتتاح بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021
يتم نقل أحداث وفاعليات حفل الافتتاح المقام على أرض الصالة المغطاة باستاد القاهرة اليوم، عبر شاشة قناة أون تايم سبورت 3 مباشرةً، ويحيي الحفل الفنان تامر حسني مع عدد من العروض الأجنبية، حيث أكدت اللجنة المنظمة لحفل الافتتاح أنه سيكون حفل أسطوري وعلى أعلى مستوي ليتناسب مع حجم ومكانة مصر بين الدول.قناة أون تايم سبورت 3
تدخل قناة أون تايم سبورت 3 السباق مع باقي القنوات الرياضية العربية للوصول للعالمية، من حيث عرضها لمحتوي رياضي متميز وعالى الجودة، فقد اهتمت إدارتها أن يكون بداية بثها مع الحدث الكبير الذي سيشهده العالم على أرض الكنانة مصر، وهو بطولة كأس العالم لليد 2021.
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