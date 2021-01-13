ما تريد معرفته عن تحديث واتس اب الجديد

تحديث واتس اب الجديد، اجتاحت وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا العديد من الأخبار والاشاعات حول التحديث الجديد لواتس أب، وذلك أن قامت شركة واتس اب بتغيير خصوصية التطبيق، مما جعل جميع مستخدمي التطبيق يشعرون بالقلق حساب الأمر مما جعل الملايين منهم بترك البرنامج واتجهوا إلى عدد من التطبيقات الأخرى البديلة لتطبيق واتس أب حفاظًا على خصوصيتهم وذلك بعد تلقى المستخدمين عدد من الإشعارات الخاصة بأن الشركة المالكة لواتس أب ستعمل على تغيير سياسة الخصوصية الخاصة بها مما يجعلها تتيح مشاركة البيانات مع بعض الشركات التابعة لها مثل فيس بوك وذلك بداية من يوم ٨ فبراير القادم.

تصريح شركة واتس آب حول ما قيل عن الخصوصية

بسبب القلق الذي أثير من مستخدمي التطبيق البالغ عددهم ٢ مليار مستخدم حول العالم حيث طمأنت الشركة عملائها بأن الشركة سوف تلتزم بخصوصية العملاء والمستخدمين للتطبيق، وجاءت هذه التصريحات بعد الرسائل التي ارسلتها الشركة للعملاء و مستخدمي التطبيق، وكان الهدف من هذا التحديث هو أن الشركة تعمل على تسهيل وتيسير وصول الشركات مع جميع المستخدمين من خلال واتساب، ومن الجدير ذكره أن شركة واتساب أعطت للمستخدم حرية الاختيار إذا ما كان المستخدم يريد التواصل مع تلك الشركات من خلال واتس أو لا يرغب بذلك، ووضح المتحدث الرسمي باسم واتس اب بأن التحديثات الجديدة لن تؤثر بأي حال من الأحوال بممارسة مشاركات البيانات مع فيس بوك، كما أن تلك التحديثات ستحافظ على الخصوصية تواصل المستخدمين بعضهم البعض حول العالم.

حماية خصوصية المستخدمين عبر واتس أب

أكد المتحدث باسم واتس اب على التزام الشركة بخصوصية المستخدمين ، حيث قال أن الشركة دائمًا ما تتواصل مع المستخدمين للتطبيق وتحاول معرفة تأثيرات التغييرات الجارية واتس أب على عملائها الكرام، مما يجعل لها وقت كاف لمراجعة السياسات الجديدة خلال شهر فبراير القادم.

التطبيقات المنافسة واتس اب

حصدت التطبيقات المنافسة والبديلة لواتس أب ملايين المستخدمين دون اى جهد أو تعب منها بعد الأخبار التي جاءت من واتس اب حول تغيير حالات الخصوصية، على سبيل المثال تطبيق سيجنال الذي ذاع صيته خلال الأيام القليلة الماضية، ويتم تحميله من متجر جوجل أو متجر آبل ستوري، وفي يوم واحد فقط انضم مليون مستخدم إلى تطبيق سيجنال