طريقة نقل المحادثات من تطبيق واتساب إلى تطبيق سيجنال

نقل المحادثات من واتساب إلى سيجنال، أصبح استخدام تطبيق سيجنال أكثر بكثير من ذي قبل في هذه الفترة، بعد الإعلان الجديد عن تحديث واتساب الجديد الذي يسمح بمشاركة بعض من خصوصيات مستخدمي الواتساب، وفي حالة عدم الموافقة على ذلك التحديث الجديد يتم حذف حساب الواتساب نهائيًا، ومن المفترض تطبيق ذلك بداية من يوم 8 من شهر فبراير القادم، ولذلك تم الاتجاه لتحميل تطبيق Signal والذي يعتبر أكثر خصوصيةً وحمايةً لرسائل المستخدمين، ولكن بعد تنزيل التطبيق يواجه البعض صعوبة في إيجاد طريقة لنقل الرسائل من تطبيق واتساب للتطبيق الجديد سيجنال، وهذا ما سوف نوضحه وفقًا لبوابة Aitnews البوابة العربية للأخبار التقنية.

كيفية نقل محادثات الواتساب لسيجنال

لكي يتم البدء في نقل محادثات مجموعة الواتساب لتطبيق سيجنال يتم اتباع الخطوات التالية وهي خطوات نقل المحادثات من تطبيق واتساب لتطبيق سيجنال: