طريقة نقل المحادثات من تطبيق واتساب إلى تطبيق سيجنال

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نقل المحادثات من واتساب إلى سيجنال، أصبح استخدام تطبيق سيجنال أكثر بكثير من ذي قبل في هذه الفترة، بعد الإعلان الجديد عن تحديث واتساب الجديد الذي يسمح بمشاركة بعض من خصوصيات مستخدمي الواتساب، وفي حالة عدم الموافقة على ذلك التحديث الجديد يتم حذف حساب الواتساب نهائيًا، ومن المفترض تطبيق ذلك بداية من يوم 8 من شهر فبراير القادم، ولذلك تم الاتجاه لتحميل تطبيق Signal والذي يعتبر أكثر خصوصيةً وحمايةً لرسائل المستخدمين، ولكن بعد تنزيل التطبيق يواجه البعض صعوبة في إيجاد طريقة لنقل الرسائل من تطبيق واتساب للتطبيق الجديد سيجنال، وهذا ما سوف نوضحه وفقًا لبوابة Aitnews البوابة العربية للأخبار التقنية.كيفية نقل محادثات الواتساب لسيجنال
لكي يتم البدء في نقل محادثات مجموعة الواتساب لتطبيق سيجنال يتم اتباع الخطوات التالية وهي خطوات نقل المحادثات من تطبيق واتساب لتطبيق سيجنال:
- يجب أولًا أن يتم تحميل تطبيق سيجنال للهاتف المحمول وهو موجود لجميع أنواع الهواتف الذكية الأندرويد والأيفون والأي باد، حيث يتم تحميله من جوجل بلاي.
- بعد ذلك يتم تثبيت التطبيق على الهاتف، وفتح التطبيق والضغط على النقاط الثلاثة المتواجد بأعلى الصفحة الرئيسية من جهة اليمين.
- تظهر قائمة منسدلة بعد ذلك يتم اختيار تبويب Create Group أو إنشاء مجموعة منها.
- يتم بعد ذلك تسمية المجموعة التي تم إنشائها، ويتم بها إضافة جهات الاتصال المراد إضافتها.
- بعد التسمية وإضافة الأشخاص، يتم الضغط على الثلاثة نقاط الجانبية بأعلى يمين الصفحة، لتظهر قائمة منسدلة يتم اختيار زر الإعدادات منها Settings.
- وعندما يتم الانتهاء من اختيار الاعدادات يتم النقر على تبويب Group Link رابط المجموعة، ويتم تفعيل الزر الموجود بجانب التبويب لوضع التفعيل.
- يتم الضغط على Share أو مشاركة الموجود بنفس الصفحة في الأسفل.
- ومن ثم يتم التوجه لتطبيق واتساب وفتحه، ويتم فتح المجموعة المطلوبة به ووضع الرابط المنسوخ به.
- ولمن يملك رابط المجموعة يمكن أن ينضم للمجموعة بكل سهولة بعد ذلك من تطبيق واتساب.
- وكذلك يمكن لناشئ المجموعة أن يوقف نسخ الرابط من خلال عدم تفعيل زر التشغيل لنسخ الرابط.
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نقل المحادثات من واتساب إلى سيجنال، أصبح استخدام تطبيق سيجنال أكثر بكثير من ذي قبل في هذه الفترة، بعد الإعلان الجديد عن تحديث واتساب الجديد الذي يسمح بمشاركة بعض من خصوصيات مستخدمي الواتساب، وفي حالة عدم الموافقة على ذلك التحديث الجديد يتم حذف حساب الواتساب نهائيًا، ومن المفترض تطبيق ذلك بداية من يوم 8 من شهر فبراير القادم، ولذلك تم الاتجاه لتحميل تطبيق Signal والذي يعتبر أكثر خصوصيةً وحمايةً لرسائل المستخدمين، ولكن بعد تنزيل التطبيق يواجه البعض صعوبة في إيجاد طريقة لنقل الرسائل من تطبيق واتساب للتطبيق الجديد سيجنال، وهذا ما سوف نوضحه وفقًا لبوابة Aitnews البوابة العربية للأخبار التقنية.كيفية نقل محادثات الواتساب لسيجنال
لكي يتم البدء في نقل محادثات مجموعة الواتساب لتطبيق سيجنال يتم اتباع الخطوات التالية وهي خطوات نقل المحادثات من تطبيق واتساب لتطبيق سيجنال:
- يجب أولًا أن يتم تحميل تطبيق سيجنال للهاتف المحمول وهو موجود لجميع أنواع الهواتف الذكية الأندرويد والأيفون والأي باد، حيث يتم تحميله من جوجل بلاي.
- بعد ذلك يتم تثبيت التطبيق على الهاتف، وفتح التطبيق والضغط على النقاط الثلاثة المتواجد بأعلى الصفحة الرئيسية من جهة اليمين.
- تظهر قائمة منسدلة بعد ذلك يتم اختيار تبويب Create Group أو إنشاء مجموعة منها.
- يتم بعد ذلك تسمية المجموعة التي تم إنشائها، ويتم بها إضافة جهات الاتصال المراد إضافتها.
- بعد التسمية وإضافة الأشخاص، يتم الضغط على الثلاثة نقاط الجانبية بأعلى يمين الصفحة، لتظهر قائمة منسدلة يتم اختيار زر الإعدادات منها Settings.
- وعندما يتم الانتهاء من اختيار الاعدادات يتم النقر على تبويب Group Link رابط المجموعة، ويتم تفعيل الزر الموجود بجانب التبويب لوضع التفعيل.
- يتم الضغط على Share أو مشاركة الموجود بنفس الصفحة في الأسفل.
- ومن ثم يتم التوجه لتطبيق واتساب وفتحه، ويتم فتح المجموعة المطلوبة به ووضع الرابط المنسوخ به.
- ولمن يملك رابط المجموعة يمكن أن ينضم للمجموعة بكل سهولة بعد ذلك من تطبيق واتساب.
- وكذلك يمكن لناشئ المجموعة أن يوقف نسخ الرابط من خلال عدم تفعيل زر التشغيل لنسخ الرابط.
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