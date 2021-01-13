رابط تسجيل دخول منصة إحكام وتعرف على الخطوات

منصة إحكام التي أتاحتها المملكة العربية السعودية مؤخرا للمواطنين تعتبر من أهم المنصات في المملكة حيث يعمل مسؤولي المنصة التسهيل على المواطنين تملك العقارات والمباني ويقوم باستقبال طلبات المواطنين المقدمة مجموعة من اللجان وسوف نعرض لكم كيفية التسجيل في المنصة والشروط المطلوبة لإنهاء عملية التملك.

رابط تسجيل دخول منصة إحكام

المنصة تتيح للمواطن الحصول على العقارات والمنشآت بطريقة آمنه ومضمونة حيث تتم عملية التملك بشكل قانوني دون الحاجة إلى الغش أو تزوير مستندات وأوراق رسمية وذلك لأن المنصة مدعومة من إدارة عقارات الدولة السعودية مما يمكنك من إقامة أية مشروعات أو استثمارات داخل المملكة.

طريقة التسجيل في منصة إحكام

تهدف الإدارة إلى تطوير الأحوال الإقتصادية والإجتماعية والتسهيل على المواطن خدمة التملك ويقوم بتلقي الطلبات المقدمة للجان مختصة دورها الرئيسي مراجعة البيانات وإنجاز خدمة تملك العقارات والمباني على جميع المواطنين ويمكنك بتسجيل الدخول من خلال الدخول على الرابط الإلكتروني للمنصة وكتابة بياناتك.

الشروط الازمة لتملك العقار أو طلب تعديل

ذكرت الإدارة مجموعة من الشروط عليك الإلتزام بها لإتمام عملية التملك بشكل صحيح وقانوني وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:-

يجب تقديم طلب التملك من بداية الشهر الخامس للعام الهجري 1442ه‍.

أن لا يكون العقار قد سبق أن حكم عليه بأحكام قانونية أو وراثية.

يجب أن يكون العقار غير مخالف للقانون.

أن لا يكون العقار من العقارات والأماكن المسموح الامتلاك بها.

الوثائق اللازمة لتقديم طلب تملك العقار عبر منصة إحكام

قرل تقديم طلب التملك يجب عليك أن تستوفي جميع الشروط والأوراق المطلوبة حتى تتمكن من إنهاء الخدمة وتتمثل هذه الوثائق فيما يلي:-