طهران ـ د ب أ: بدأت القوة البحرية التابعة للجيش الإيراني صباح أمس مناورات على سواحل مكران جنوب شرق إيران، وشمال المحيط الهندي، ووفقا لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا)، فإنه في المرحلة الأولى من المناورات، التي انطلقت دون إعلان مسبق، انتشرت وحدات القوة البحرية فوق السطح وتحت السطح والطيران التابع للجيش لتبدأ المناورات وفقا للسيناريو المعد مسبقا، وتشمل مناورات وحدات العمليات في السواحل والبحر، إطلاق صواريخ من طراز كروز بحرية سطح – سطح ، وإطلاق طوربيدات من الغواصات البحرية محلية الصنع، وكذلك عمليات للطائرات بدون طيار، وقال الأدميرال حمزة علي كاوياني، المتحدث باسم المناورات البحرية، إن هذه المناورات تجري دون إعلان مسبق، حيث انتشرت الوحدات في منطقة المناورات في وقت قصير للغاية منذ إخطار الوحدات المشاركة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجيش الإيراني يبدأ مناورات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.