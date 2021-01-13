أخبار اليمن : 5 مشروبات ابتعد عنها لحماية جسمك من الالتهابات

5 مشروبات ابتعد عنها لحماية جسمك من الالتهاباتلا ترتبط العادات الغذائية الخاطئة بالأطعمة فقط، بل تتعلق أيضًا بالمشروبات التي يتم تناولها على مدار اليوم، الأمر الذي يحتم علينا أن نقوم بمراجعتها، للإبقاء على المفيد منها والابتعاد عن الأنواع الضارة.وعليه، استعرض موقع "الكونسلتو" أبرز المشروبات التي تسبب الالتهابات بالجسم، وفقًا لمنظمة "Arthritis"، وبحسب ما جاء بموقع "Live strong".

1- المشروبات الغازية

تحتوي المشروبات الغازية على نسبة عالية من السكريات، تحفز الجهاز المناعي على إنتاج سيتوكينات، تصيب النسيج الخلوي في أنحاء متفرقة بالجسم بالالتهاب، وتشمل أعراضه "احمرار المنطقة المصابة، ارتفاع حرارة المريض، القشعريرة، الإعياء، آلام العضلات، والدوخة".

2- العصائر المعلبة

العصائربعض العصائر المعلبة المتوفرة في الأسواق، يدوّن عليها عبارة "طبيعي 100%"، وهذا عار من الصحة، لأنها تحتوي على مواد حافظة تزيد من استجابة الجسم الالتهابية، بالإضافة إلى محتواها العالي من السكريات.

3- مشروبات الطاقة

مشروبات الطاقةتحتوي مشروبات الطاقة التي يعتاد بعض الأشخاص على تناولها قبل ممارسة التمارين الرياضية، على محليات صناعية، مثل الأسبرتام، لا تقل ضررًا عن السكر العادي، فهي تحفز الجهاز مناعي أيضًا على إفراز السيتوكينات التي تهاجم النسيج الخلوي وتصيبه بالالتهاب.

4- القهوة والشاي

تحلية المشروباتالسكر الذي يستخدم في تحلية الشاي والقهوة، لا يقلل فقط من قيمتهما الغذائية، بل يجعلهما أيضًا من المشروبات المسببة للالتهابات الداخلية بالجسم، خاصةً إذا تجاوز الاستهلاك اليومي 6 ملاعق، أي ما يعادل 25 جرامًا.السابقالتالى

5- الكحوليات

الكحولياتتناول المشروبات الكحولية بكميات كبيرة، قد يؤدي إلى الإصابة بالتهاب الأمعاء وقرحة المعدة، بالإضافة إلى تليف البنكرياس وسرطان القولون، وفقًا لمعاهد الصحة الوطنية الأمريكية.

