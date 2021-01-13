أخبار اليمن : فلكي يمني يكشف موعد بداية شهر جمادى الأخر

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فلكي يمني يكشف موعد بداية شهر جمادى الأخر

كشف الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية عدنان الشوافي عن غرة شهر جمادى الأخرة 1442 هجرية. فلكي يمني يكشف موعد بداية شهر جمادى الأخركشف الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية عدنان الشوافي عن غرة شهر جمادى الأخرة 1442 هجرية. وقال الفلكي الشوافي في منشور على حسابه فيس بوك، تؤكد الحسابات الفلكية حدوث الاقتران المركزي للشمس والقمر صباح اليوم الاربعاء 13 يناير 2021 ويغرب قرص القمر بعد غروب قرص الشمس. وأكد الفلكي اليمني أن يوم غدٍ الخميس 14 يناير 2021 أول أيام شهر جمادى الآخرة 1442 هـ.

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