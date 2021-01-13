ألمانيا تشهد واحدة من أصعب مراحل كورونا
قال ينس سبان وزير الصحة الألماني اليوم الأربعاء إن بلاده تعيش حاليا في مرحلة من أصعب مراحل وباء كورونا.
وأضاف في كلمة أمام البرلمان "أعداد الإصابات والوفيات ما زالت مرتفعة للغاية ونحتاج إلى خفضها".
وأوضح سبان أنه جرى حتى الآن تطعيم ما يزيد على 750 ألفا باللقاحات المضادة لكوفيد-19 في ألمانيا منذ بدء حملة التطعيم في آخر ديسمبر.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تتوقع أن تتمكن من توفير اللقاحات للجميع بحلول الصيف.
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