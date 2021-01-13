فلسطين تسجيل 978 إصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - وبحسب الوزارة، فأن قطاع غزة سجل 437 إصابة من مجمل الحالات الجديدة. يشار إلى أن فلسطين هى الدولة الأولى فى الشرق الأوسط التى تسجل لقاح سبوتنيك، فيما كانت دول الأرجنتين، وبوليفيا، وصربيا والجزائر قد سجلت اللقاح فى أوقات سابقة.

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