النواب الأمريكى يبدأ مناقشات اتهام ترامب بالتحريض على اقتحام الكابيتول

جدة - نرمين السيد - وبحسب "سكاى نيوز"، من المقرر أن يصوت المجلس أولا على تحديد القواعد الخاصة بالنقاش، وإذا تمت الموافقة عليها، فسيمهد ذلك الطريق أمام تصويت فى وقت لاحق الأربعاء، على إقرار بند للمساءلة، يتهم ترامب بالتحريض على التمرد فى خطاب ألقاه الأسبوع الماضى.
ومن المتوقع، أن يجرى التصويت على لائحة الاتهام حوالى الساعة 15,00 (20,00 بتوقيت غرينيتش) فى مجلس النواب، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.
ومن غير المتوقع أن يواجه ذلك عرقلة، نظرا لأن الديمقراطيين يشكلون غالبية فى هذا المجلس.
وسيؤدى هذا إلى اتخاذ إجراء عزل رسميا بحق الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة، الذى سيصبح أول رئيس يواجه اتهاما مرتين فى الكونجرس.
وكان مجلس النواب الأمريكى قد صوت، الأربعاء، بالموافقة على قرار يطالب نائب الرئيس الأمريكى مايك بنس، بتفعيل التعديل الخامس والعشرين من الدستور، الذى يسمح له بعزل ترامب أو تنحيته عن مهامه.
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