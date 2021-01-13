توقع خبير الطقس حسن كراني أن يتحرك الزائر القطبي متسارعًا نحو أجواء المملكة مع نهاية غد الخميس. وقال "كراني": "زائر قطبي شديد البرودة يتحرك متسارعا لأجوائنا نهاية الخميس، استعدوا له ابتداءً من 14 يناير. وأضاف كراني بحسب صحيفة سبق السعودية أن الزائر القطبي يصحبه عدم استقرار وحرارة تُقارب الصفر ودونه، وتجمد مياه وضباب وصقيع، واحتمالية ثلوج على المرتفعات في الشمال وبرد قارس وضباب وصقيع على الوسط والشرق". وأكد أنه يستمر تعمقه حتى 23 يناير.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حرارة دون الصفر وتجمد المياه وضباب.. زائر قطبي يضرب السعودية وطقس غير مستقر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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