رقم قياسي.. بريطانيا تتجاوز 100 ألف حالة وفاة بفيروس كورونا

سجلت بريطانيا اليوم الأربعاء، رقمًا قياسيًا جديدًا في عدد إصابات فيروس كورونا "كوفيد 19".

وبخسب صحيفة "جارديان" البريطانية، تجاوزت بريطانيا حاجز الـ100 ألف وفاة بفيروس كورونا خلال عام تقريبا، أي منذ بدء تفشي الوباء.

وتظهر الأرقام الحكومية الجديدة أن هناك عددًا قياسيًا من الوفيات الجديدة بلغ 1564 حالة، حيث أدت سلسلة من أرقام الوفيات القياسية التي أعلنتها الحكومة إلى ارتفاع عدد القتلى الكئيب إلى 101.160.

تم الإعلان عن أكثر من عشر الوفيات حدث منذ بداية عام 2021.

يوجد في المملكة المتحدة الآن واحد من أسوأ معدلات وفيات كوفيد في العالم، بمعدل 151 لكل 100 ألف شخص، متقدما على الولايات المتحدة وإسبانيا والمكسيك حيث يوجد 116 و 113 و 108 حالة وفاة لكل 100 ألف شخص. على التوالي.

سجلت الأجهزة الإحصائية 93418 حالة وفاة بفيروس كورونا بناءً على الوفيات مع كورونا في شهادة الوفاة منذ بداية الوباء حتى 10 يناير، و 7742 حالة وفاة أخرى منذ ذلك الحين، وفقًا للأرقام التي نشرتها الحكومة بناءً على الوفيات في غضون 28 يومًا. من اختبار إيجابي للفيروس.