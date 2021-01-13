الجمعة غرة جماد الآخر لعام ١٤٤٢هجريا فى عمان

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في سلطنة عمان عن عدم ثبوت رؤية هلال شهر جمادى الآخرة لعام ١٤٤٢هـ.
وذكرت الأوقاف العمانية قائلة في بيان لها اليوم : وعليه يكون يوم غد الخميس المتمم لشهر جمادى الأولى لعام ١٤٤٢هـ ويكون يوم الجمعة غرة شهر جمادى الآخرة لعام ١٤٤٢هـ..
وكانت دار الإفتاء المصرية أعلنت في وقت سابق ، أن غدًا الخميس أول أيام شهر جمادى الآخرة لعام 1442هـ، وأن اليوم الأربعاء هو آخر أيام شهر جماد الأول .
وأكدت دار الإفتاء المصرية أن الرؤية تكون لجميع الشهور، ولا تقتصر على الشهور التي تتعلق بها العبادات الشرعية الإسلامية وهي شهر رمضان وشوال وذي الحجة وحتى تنضبط رؤية هلال رمضان وهلال ذي القعدة، وذلك من أجل الوصول إلى أصوب تحديد لأوائل الشهور الثلاثة ذات الأهمية في عبادة المسلمين.
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