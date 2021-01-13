بعث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح ببرقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين أعرب فيها عن صادق مواساته بوفاة الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود.
ويشار إلى أن الديوان الملكي السعودي قد أعلن منذ قليل وفاة الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود.
وذكر الديوان في بيان له اليوم إنه سيصلى على الفقيد غدا " الخميس ".
وكان الديوان الملكي السعودي، اعلن الجمعة الماضية ، عن وفاة الأميرة طرفة بنت هذلول بن عبدالعزيز آل سعود.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أول المعزيين.. رسالة من أمير الكويت إلى خادم الحرمين الشريفين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.