أول المعزيين.. رسالة من أمير الكويت إلى خادم الحرمين الشريفين

بعث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح ببرقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين أعرب فيها عن صادق مواساته بوفاة الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود.

ويشار إلى أن الديوان الملكي السعودي قد أعلن منذ قليل وفاة الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود.

وذكر الديوان في بيان له اليوم إنه سيصلى على الفقيد غدا " الخميس ".

وكان الديوان الملكي السعودي، اعلن الجمعة الماضية ، عن وفاة الأميرة طرفة بنت هذلول بن عبدالعزيز آل سعود.