البرلمان الأردني يجدد الثقة في الحكومة

حصلت الحكومة الأردنية بقيادة بشر الخصاونة، على ثقة مجلس النواب الأردني "البرلمان"، بأغلبية 88 صوتا.

وقال رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة: نقاشات الثقة تؤسّس لانطلاقة مبشّرة وواعدة، نحو تجسير الفجوة في الثقة مع أبناء وبنات شعبنا العزيز.. الثقة التي ندرك يقينًا أنّها لا تستعاد بالأحاديث أو الخطابات، أو البرامج النظريّة وغير الواقعيّة؛ بل بالفعل الوطنيّ الجادّ، والعمل المخلص ‏بل بالفعل الوطنيّ الجادّ، والعمل المخلص، والتشاركيّة الحقيقيّة، والتعاون المثمر، مع مجلسكم الموقّر.

وأضاف في تصريحات صحفية له: ‏سنرقى مع قيادتنا الحكيمة الجبال مصاعباً، فترقى بنا ونعاف للمتحدّرين سهولًا.

وتابع: العلاقة بين الحكومة ومجلس النوّاب ليست علاقة منافسة.. وأقولها بملء الفم بأننا نسعى سعيًا جادًّا وصادقًا وحثيثًا لأن تكون علاقة صحيّة متبادلة ومعزّزة وفقًا للدستور.

‏وواصل رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة: نتعاون من أجل الوطن، ونحرص فيها أن نكون عند الثقتين اللتين اجتمعتا تحت هذه القبّة، ثقة جلالة الملك – حفظه الله – التي تشرّفنا بها كحكومة، وثقة الأردنيين التي حظيتم بها كممثّلين لأبناء وبنات وطننا العزيز.

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واستكمل: تؤكّد الحكومة حرصها على مكانة مجلسكم الكريم، وعلى ضرورة تعزيز مكانة مؤسّسات الدولة كافّة؛ وسنسعى لذلك بنفس المقدار والجهد الذي نسعى فيه لاستعادة الثقة بالحكومة؛ وهذه أمانة نحن مسؤولون ومساءلون عنها.

وتابع رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة: ندرك أنّ هيبة مجلس النوّاب ومؤسّسات الدولة الأخرى، وقوّتها هي من هيبة الدّولة وقوّتها، وهو ما أكّدنا عليه في البيان الوزاري، ونجدّد التأكيد عليه في هذا المقام أيضًا.